Leonardo Bonucci'nin transferini resmen açıkladılar

Almanya Bundesliga takımı Union Berlin, Juventus'un 36 yaşındaki stoperi Leonardo Bonucci ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bonucci imza töreninde yaptığı açıklamada "Kariyerimde ilk kez yurtdışına çıkmak benim için özel bir şey. Union'da en üst seviyede oynamaya devam etme ve zorlu üç müsabakadaki tecrübemle takımıma destek olma fırsatım var. Kariyerimdeki bu yeni istasyonu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Union Berlin Genel Müdürü Oliver Ruhnert ise Bonucci'nin transferi için "Leonardo'nun transferiyle çok tecrübeli bir oyuncuyla sözleşme imzalamış olduk. Uzun yıllar boyunca hem ulusal hem de uluslararası alanda kalitesini kanıtlamış bir isim. Onun zihniyeti ve esnekliğiyle savunmadaki seçeneklerimizi genişleteceğine ve çıtayı yeniden yükselteceğine inanıyoruz" diye konuştu.