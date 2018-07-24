Sunucu ve oyuncu Esra Sönmezer, son dönem sosyal medya dedektifliğine soyundu ve birçok ünlünün hatalarını eleştirerek magazin manşetlerine taşıdı.

Leonardo DiCaprio stalklamış!

Kendine has tavrı ve tarzıyla her daim adından bahsettiren Esra Sönmezer, dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun instagram'da hikayelerini stalkladığı görüntüleri "Şaka değil" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Sönmezer, "Leonardo'nun aklı bende kalmışa benziyor Allah razı olsun sayesinde egolarımı tatmin ediyorum. Etrafıma hava da atıyorum" ifadelerini kullandı.