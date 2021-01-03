Leptos hayatını kaybetti

Ünlü emlak geliştiricisi ve yatırımcı 84 yaşındaki Kıbrıslı Rum Michalakis Leptos bugün hayatını kaybetti.

Cyprus Mail'in haberine göre Michalakis Leptos Girne'de doğdu ve Atina'daki Metsovio Polytechnic'te inşaat mühendisliği okudu. 1974'ten sonra Girne'den ayrıldı ve Suudi Arabistan'da çalıştı. Suudi Arabistan'da 4.000 ev, saray ve diğer altyapıdan oluşan modern bir kasaba olan Saudia Şehri'nin gelişiminde etkili oldu.

1978'den beri Baf, Yunanistan ve Limasol'daki mülklere ek olarak birçok ev ve turistik konaklama inşa ettirdi. Baf'ın önde gelen mülkleri arasında Kamares Village, Coral Beach Hotel, Neapolis üniversitesi ve geliştirilmekte olan yeni Neapolis Smart Eco City yer alıyor.

Baf belediye başkanı Phedonas Phedonos Twitter'da yaptığı açıklamada, Michalakis Leptos'un yaratma iradesine sahip bir vizyoner olduğunu söyledi. En önemlisi bir Üniversite kurarak Baf'ta net bir iz bıraktığını da sözlerine ekledi.

Leptos aynı zamanda Ürdün'ün Kıbrıs'taki fahri konsolosuydu. Uzun yıllar Kıbrıs arazi müteahhitleri derneğinin başkanı olarak görev yaptı. Evliydi ve iki oğlu vardı.

kaynak: Cyprus Mail

çeviri: Ziya NASIFOĞLU

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03/01/2021 15:34