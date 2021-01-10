Les Ambassadeurs Hotel yeniden hizmete başladı

Les Ambassadeurs Hotel yeniden hizmet verme kararı aldı. Les Ambassadeurs Hotel’den yapılan açıklamada misafirlerin yoğun isteği üzerine bu kararın alındığına dikkat çekildi.

Les Ambassadeurs Hotel 4 Ocak tarihinde Covid-19 pandemisi ve turizm sektöründeki belirsizlikler dolayısıyla faaliyetlerini süresiz olarak durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

Otelden bugün yapılan açıklamada kararın bozulduğuna dikkat çekilirken “Değerli Les Ambassadeurs Hotel misafirlerimizin yoğun talebi üzerine sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığına öncelik vererek gerekli tedbirler kapsamında otelimiz yeniden hizmete açılmıştır” ifadelerini kullanıldı.

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10/01/2021 16:23