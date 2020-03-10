LES Ambassador ek tedbir aldı

Coronavirüs şüphesi nedeniyle ülkede ciddi tedbirler alınırken, firmalar da ek tedbirlerle daha güvenli bir ortam yaratıyor.

Les Ambassador Hotel yetkilileri, otel girişini tek kapıya düşürerek, kurulan termal kamera ile müşterilerini kontrol altona aldı.

Otel yetkilileri yaptıkları açıklamada, müşterinin de uygulamadan memnun olduğunu belirtti.

24 saat aktif olan cihaz, ülkemiz otelleri için de örnek olabilecek bir uygulama olarak dikkat çekti. Otel yetkilileri, “Bu yolla, uzman ekipler olası bir vakayı hemen tespit ederek sağlık bakanlığı ile temasa geçebilecek. Ülkemizin aldığı tedbirlere ek olarak, elimizden gelen katkıyı koymak istiyoruz” dedi.

10/03/2020 19:12