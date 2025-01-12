Letimbiotis: “Şambos’un misyonu sayesinde Kıbrıs diyalog köprüsü durumunda”

Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın Ortadoğu’da Dini Özgürlük ve Azınlıkların Korunması Özel Temsilcisi Thessalia Salina Şambos’un misyonu sayesinde diyalog köprüsü olarak çalıştığını ifade etti.

Haravgi gazetesinin haberine göre Letimbiotis, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Şambos’un Suriye ve Lübnan’da gerçekleştirdiği temasların, dini ve kültürel mirasın muhafaza edilmesini ileri götürüp, insan hakları ile temel özgürlüklere saygı gösterilmesini isteyen sesleri güçlendirmesi açısından bölge için kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Letimbiotis, çatışmaların ve belirsizliğin hakim olduğu bölgede, bu inisiyatifin dini bütünlük ve azınlıkların korunmasının önemini yükselttiğini ve barış ile istikrar için gösterilen çabalara katkıda bulunduğunu belirtti.