Letimbiotis: “Savunma kalkanımızın güçlendirilmesi kamuoyunda tartışılacak bir konu değil”

Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın “savunmasını güçlendirmesinin kamuoyunda tartışma konusu olmadığını” söyledi.

RIK radyosu Letimbiotis’in bu açıklamayı, “Iron Dome” (Demir Kubbe) sisteminin İsrail’den Güney Kıbrıs’a gittiğine ilişkin haberlerin sorulması üzerine yaptığını duyurdu.

Demir Kubbe sisteminin ilk partisinin İsrail’den Güney Kıbrıs’a gittiği ve aktifleştirildiğine dair medyaya yansıyan haberler, Bakanlar Kurulu çıkışında Letimbiotis’e soruldu. Sözcü Letimbiotis, “Savunmanın güçlendirilmesi, devam eden bir çabadır ancak bu kamuoyunda tartışılacak bir konu değildir” dedi.