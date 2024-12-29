Letimbiotis’e göre “Tatar’ın verdiği görüşme tarihini Hristodulidis önerdi”

Güney Kıbrıs'ın Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’nda basın mensuplarına verdiği resepsiyonda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le, yeni geçiş noktaları açılması konusunu görüşme tarihinin muhtemelen 20-21 Ocak 2025'te olacağını açıklamasını yorumlayarak, bu tarihleri Hristodulidis’in önerdiğini söyledi.

Alithia’nın haberine göre Letimbiotis KİPE’nin, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamasıyla ilgili sorusuna karşılık yeni geçiş noktaları için görüşmenin tarihini önerenin Hristodulidis olduğunu ve görüşmenin gerçekleşmesi için resmi cevap beklediklerini, hatta görüşmeyle ilgili ön çalışma aşamasında bazı somut önerilerde de bulunduklarını kaydetti.

Çok taraflı konferansın ön hazırlıkları çerçevesinde BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun bölgeyi ziyaretiyle ilgili de resmi bilgilendirme beklediklerini söyleyen Letimbiotis, “Kıbrıs sorununun çözümü için kabul ettikleri tek zeminin iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olduğunu” belirtti.

Letimbiotis, “kesin çözüme tam bağlı olduklarını” da öne sürerek “bütün çabaların sürdürülebilir ve kapsamlı çözüm hedefiyle özlü ve yapıcı diyaloğun yeniden başlaması üzerine odaklanması gerektiğini” söyledi.

“Çözümün anahtarı her zaman Lefkoşa’nın elindeydi”

Aynı gazete “50 Yıl İşgal 60 Yıl Kıbrıs Sorunu” başlığıyla manşete çektiği analiz-haberinde Rum liderliğinin “acizliği ve sorumluluk korkusu nedeniyle 50’den fazla yılı harcayarak ülkeyi taksimin eşiğine getirdiğini” yazdı.

“Neredeyse gelmiş geçmiş bütün Rum siyasi liderliklerinin zamanın akıp gitmesine önem vermediğini” belirten gazete, 2025’e girerken şimdiki Rum Yönetimi Başkanı’nın halen takvim belirlemeyi reddettiğini” kaydetti.

Gazete “anahtar her zaman Lefkoşa’nın (Rum yönetimi) elindeydi. Bunu, Kliridis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs sorunu çözülmeden AB'ye katılması halinde Türkiye'nin savaş tehdidini harmanlarken kanıtladı” ifadesini kullandı.