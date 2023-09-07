Letimbiotis’ten Hristodulidis-Guterres görüşmesi konusunda açıklama

Güney Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidisi’in New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’le yapacağı görüşmenin ayarlandığını, görüşme tarihinin ise yakın zamanda açıklanacağını söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Guterres’le ortak bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu yanıtında, yeni bir gelişme olmadığı yanıtını verdi.

Letimbiotis, Pile’yle ilgili temasları konusunda yeni bir şey olup olmadığının da kendisine sorulması üzerine, yeni bir şey olmadığını ve hükümetin temasta olduğunu ifade etti.

Sözlerinin devamında, konuyla ilgili tezlerinin bilindiğini dile getiren Letimbiotis, ara bölgenin statüsünü şüpheye düşüren veya değiştiren herhangi bir şeyi kabul etmelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta bir dizi temasta bulunacağını da dile getiren Letimbiotis, görüşmelerin ve görüşme tarihlerinin kesinleşir kesinleşmez açıklanacağını ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetridis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçen Salı günü yaptığı görüşmenin içeriğini de yorumlaması istenen Letimbiotis, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Gerapetridis tarafından görüşme hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildiğini ve Kıbrıs sorununun da görüşmenin bir parçası olduğunu söyledi.

Görüşmede müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerinin ele alındığını ve New York’un referans noktası olduğunu belirten Letimbiotis, görüşmede Pile’de yaşanan son olayların ele alındığını da sözlerine ekledi.