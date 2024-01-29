Letonyalı AP üyesinin Rus istihbaratı FSB adına uzun yıllar casusluk yaptığı öne sürüldü

Letonyalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tatjana Zdanoka'nın uzun süre Rus istihbaratı için çalıştığı iddia edildi.

The Insider'ın sızdırılmış elektronik postalara dayandırdığı haberine göre, Letonyalı AP üyesi Zdanoka'nın 2005-2017 yıllarında Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) bilgi sızdırdığı öne sürüldü.

Zdanoka, FSB mensubu Dmitry Gladey ve Sergey Beltyukov ile yaptığı yazışmalarda, AP'deki ve Letonya'nın da bulunduğu Baltık bölgesinde Rusya'ya desteği artırmak için yaptığı çalışmaların detaylarını aktarmasının yanı sıra Rusya yanlısı mitingler ve anma programları düzenlemek için fon talep etti.

İddialara ilişkin soruları yanıtlamayı "Bu haber metnini bana yöneltilen sorular olarak değerlendiremem çünkü sizin sahip olduğunuz varsayılan ve doğası gereği sahip olmamanız gereken bilgilere dayanıyor." sözleriyle reddeden Zdanoka, Sergey Beltyukov adında biri ile tanıştığını hatırlamadığını savundu.

Zdanoka, öte yandan Gladey'i yıllardır tanıdığını doğrulasa da FSB mensubu olduğuna ilişkin bilgi sahibi olmadığını dile getirdi.

Zdanoka'nın Nisan 2022'ye kadar üyesi olduğu AP'deki Yeşiller/Avrupa Hür İttifakı'nın başkan yardımcılığını yürüten Alice Bah Kuhnke, iddiaların "korkunç ama şaşırtıcı olmadığı" ifade ederek, "Ne de olsa parlamenterler olarak Avrupa Parlamentosunda sürekli raporlar alıyoruz. İsveç hükümetinde bakanlık yaptığım dönemden beri Rusya ve Putin'in ajanlarının nasıl çalıştığını ve her yerde ağları olduğunu biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sızdırılan elektronik postalarda Zdanoka'nın 2005'ten itibaren Gladey ile 2013'te ise Beltyukov ile yazışmaya başladığı tespit edilirken, Beltyukov'un yazışmalarda "Sergey Krasin" ismini kullandığı belirtildi.

- Tatjana Zdanoka kimdir?

Ailesi 1940'ta Sovyetler Birliği tarafından ilhak edilen Letonya'ya taşınan Rusya kökenli Zdanoka, 1996'da Letonya vatandaşlığına geçti.

Letonya'nın bağımsızlık sürecinde Sovyetler Birliği'nden ayrılmasına karşı çıkan Zdanoka'nın siyasi hayatı boyunca Rusya yanlısı duruş sergilediği biliniyor.

Zdanoka, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından 2 Mart 2022'de AP'nin "Rusya’nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalini" kınayan kararına aleyhte oy kullanan 13 AP üyesinden biriydi.

Zdanoka'nın casusluk faaliyetlerinin ifşa edilmesi Letonya'da endişelere yol açarken, Letonya Devlet Güvenlik Servisi (VDD) Başkanı Normunds Mezviets iddiaların inceleneceğini söylemekle yetindi.