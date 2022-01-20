Levent College 'Enerji Haftası' kapsamında, Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu’nu ağırladı

Enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji konulu seminer Levent College ev sahipliğinde gerçekleşti. Seminerin konuğu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı/ KTMMOB Enerji Koordinatörü/ KKTC-TC Ortak Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu oldu. Dinleyiciler geleceğimizi şekillendirecek olan gençleri temsilen Levent College öğrencileri idi.

Abbasoğlu konuşmasına enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerjinin ne olduğunu anlatarak başladı. Enerji kaynaklarının giderek tükendiği günümüzde bu konuda neler yapıldığı ve neler yapılması gerektiğini anlattı. Avrupa’da yürütülen Yeşil Mutabakat (Green Deal) sürecinden ve bu konuda Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın geldiği noktadan bahsetti. Enerji verimliliğinin en ucuz ve çevre dostu enerji kaynağı olduğunu işaret etti.

Enerji verimliliği uygulamalarını Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ndeki çalışmaları örnekleyerek paylaşan Dr. Abbasoğlu, sürdürülebilir enerji yönetimi konusunda ülke olarak üzerimize düşen sorumlulukların neler olduğuna, ne kadarını yerine getirebildiğimize, ivedilikle enerji konusuna odaklanarak yeni politik gelişmeler kaydetmemiz ve iyi uygulamalar için fikir alışverişinde bulunmamız gerektiğine vurgu yaptı.

Konferansta altı çizilen önemli başlıklardan birisi Kıbrıs'ın güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme ve artırma bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğu idi. Abbasoğlu, bu konuda Levent Schools’un adaya örnek olacak nitelikte adımlar attığını ve yeşil eğitim alanları yaratılması konusunda öncü olduğunu işaret etti.

Üniversitede yürütülen sürdürülebilir yaşam çalışmalarından bahseden Dr. Abbasoğlu, bu çalışmaların neticesinde UI GreenMetrics sıralamasına göre adanın en iyi kampüsü olan UKÜ kampüsünün Levent Grubu’nun bu konudaki vizyonunu yansıttığını vurguladı.

Formula E yarışlarında kullanılan elektrikli araçların da konuşulduğu seminer Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu’nun öğrenci ve öğretmenlerin sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi.

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20/01/2022 14:45