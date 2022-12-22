Levent College Fen Sergisi 3500 kişi tarafından ziyaret edildi

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22/12/2022

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Levent College Fen Sergisi 3500 kişi tarafından ziyaret edildi

Levent College öğrencileri ve öğretmenlerinin 2007 yılından itibaren, her yıl organize ettiği fen sergisinde bu yıl da gelenek bozulmadı. Fizik, kimya, biyoloji,  spor bilimleri, matematik ve psikoloji alanlarında toplam 79 deney sunuldu, 283 öğrenci görev aldı. Öğrencilerin hayal güçlerini kullanmaya, yaratıcılıklarını geliştirmeye ve özveri ile çalışma içgüdüsü yaratmaya yönelik gerçekleştirilen sergi yoğun bir çalışmanın sonucu oldu.

Sergiledikleri deneyleri anlatan öğrencilerin konulara olan hakimiyetleri ve sunumları ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Ülkemizdeki birçok okuldan öğrenci öğretmenleri rehberliğinde deneyleri izledi. Bu yıl katılımın rekor düzeyde olduğu sergiyi bir günde toplam 3500 kişi ziyaret etti.

22/12/2022 10:33
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TAGS: Levent College Fen Sergisi
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