Levent College öğrencileri, bu yıl yine büyük başarılara imza attı

“Junior Achievement Innovation Camp”a katılan Levent College öğrencileri, bu yıl yine büyük başarılara imza attılar. Birinci gelen grupta öğrenci Alara Soysan yer alarak Amerika’da ülkemizi ve okulumuzu temsil etme hakkı kazandı. İkinci gelen grupta ise öğrencimiz Umut Kürşad yer aldı.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada başarılarından dolayı öğrenciler tebrik edilirken, öğretmenlere de teşekkür edildi.

Bu yıl 8. kez düzenlenen etkinlik hem Kıbrıs Türk hem de Kıbrıs Rum kökenli 15-18 yaş arası öğrencilerle Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirildi. Yarışmacıların kendilerine verilen bir meydan okumaya yönelik aralarında işbirliği yapmaları ekip ruhunu ortaya çıkardı. Yenilikçi fikir üretmekte rekabetin hız kesmediği yarışmada çözüm için yalnızca birkaç saate sahiptiler. Belirlenen sürenin sonunda yarışmacı ekipler ürettikleri çözümleri, başarılı girişimcilerden oluşan bir panele sundular. Alara Soysan birlikte çalıştığı grup ile birincilik elde ederek okulunu onurlandırdı.

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28/12/2021 15:06