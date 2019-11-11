Levent College’den iki yeni birincilik daha

Levent College öğrencileri Haziran 2019 Cambridge Assesment International Education AS ve IGCSE sınavlarında iki birincilik daha elde ederek başarılarının şansa bağlı olmadığını ispatlamıştır.

Levent College öğrencilerinden Ela Gaziasker, Sosyoloji AS Level sınavında ‘High Achievement’ (Yüksek Başarı) ödülü almaya hak kazanırken, yine Levent College öğrencisi olan Ece Çakmak IGCSE Bilgi ve İletişim Teknolojileri sınavında ‘Top in Country’ (Kıbrıs Birinciliği) elde ederek okulumuzun dünya çapındaki başarılarına yenilerini eklemişlerdir.

Tüm bu başarılarda emeği geçen ders öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

11/11/2019 18:40