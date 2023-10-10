Levent College’in gurur verici mezunlar buluşması gerçekleşti

Levent College’in gurur verici 25 yıllık geçmişini onurlandırmak amacıyla düzenlenen mezunlar buluşması, büyük bir coşku ve duygu yüklü anlarla gerçekleşti.

Okul tarafından yapılan etkinliğe yönelik açıklama şu şekilde;

"Çeyrek Asırlık Mükemmellik!

Okulumuzun bahçesinde gerçekleşen bu özel buluşma, mezunlarımızın ve öğretmenlerimizin bir araya gelerek geçmişte kalan değerli anılarını canlandırdığı unutulmaz bir gün oldu. Etkinlikte, okulumuzun ilk mezunlarından günümüz mezunlarına kadar geniş bir katılım sağlandı. Mezunlarımızın ve öğretmenlerimizin birbirlerine duyduğu özlem, kucaklaşmalarla, gözyaşlarıyla ve neşeli anı paylaşımlarıyla giderildi.

Buluşmamız sırasında sürpriz konuklar, canlı müzik performansları ve unutulmaz anıların paylaşıldığı özel bölümler etkinliğin atmosferini daha da zenginleştirdi. Öğrencilik yıllarından kalma hatıraların yeniden canlandığı, dostlukların pekiştiği ve Levent College’in yıllar boyu nasıl bir aile olduğunun bir kez daha teyit edildiği bu etkinlik, katılımcılar için anlamlı oldu.

Bu değerli günü bizimle paylaşan tüm mezunlarımıza, öğretmenlerimize ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hep birlikte daha nice yıllarda buluşmayı dileriz."