Levent gecenin galibi:38-27

Haftanın açılış karşılaşmasında dün akşam büyük erkelerde Levent – Alayköy takımları karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada maçın ilk devresini 19-15 önde kapatan Levent, kinci yarıda baskılı ve iyi oyununu devam ettirerek sahadan 38-27 galip ayrıldı. Levent takımında Doğuş 12 golle maçı tamamlarken, takımının aldığı galibiyette önemli rol üstlendi. Hentbol’da kadınlar ve erkekler karşılaşmalarına bu akşam oynanacak olan maçlarla devam edilecek.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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02/03/2022 11:37