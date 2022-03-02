Levent gecenin galibi:38-27

Hentbol büyük erkeklerde haftanın açılış maçında Levent Alayköy’ü mağlup etti

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02/03/2022

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Levent gecenin galibi:38-27

Haftanın açılış karşılaşmasında dün akşam büyük erkelerde Levent – Alayköy takımları karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada maçın ilk devresini 19-15 önde kapatan Levent, kinci yarıda baskılı ve iyi oyununu devam ettirerek sahadan 38-27 galip ayrıldı. Levent takımında Doğuş 12 golle maçı tamamlarken, takımının aldığı galibiyette önemli rol üstlendi. Hentbol’da kadınlar ve erkekler karşılaşmalarına  bu akşam oynanacak olan maçlarla devam edilecek.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

02/03/2022 11:37
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TAGS: hentbol
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