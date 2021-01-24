Levent Kolej, eğitime online devam edecek

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24/01/2021

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Levent Kolej, eğitime online devam edecek

Levent Kolej, öğrenci velilerine gönderdiği mesajda eğitime online devam edileceğini duyurdu

Yapılan açıklamada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar nedeniyle Girne’de ikamet eden çok sayıda öğrencinin ve öğrenmenin mağduriyet yaşadığını belirterek, yarın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına birtakım öneriler sunacakları belirtildi

Açıklamada şöyle denildi

“Eğitimde fırsat eşitliği sağlayabilmemiz için 25 Ocak tarihinde derslerimize çevrim içi devam edecek, alınan sonuç ya da olası iyileştirmeler neticesine göre sizleri bilgilendireceğiz."

24/01/2021 21:03
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TAGS: Levent Kolej
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