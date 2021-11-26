Levent Kolej’de konferans düzenlendi

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26/11/2021

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Levent Kolej’de konferans düzenlendi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Levent Kolej’de konferans düzenlendi.

Levent Kolej’den yapılan açıklamaya göre Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) Başkanı Meral Akıncı tarafından gerçekleştirilen sunumda, ülkedeki şiddetin varlığı, nedenleri, çeşitleri hakkında bilgiler verildi, istatistiksel veri analizleri sunuldu.

KAYAD Başkanı Meral Akıncı, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğu, çözülmesinin de ancak toplumsal bilinç ve çabayla gerçekleşebileceğini anlattı.

26/11/2021 12:28
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TAGS: Levent Kolej, kadın karşı şiddet
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