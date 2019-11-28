Levent Koleji öğrencileri O Ses Türkiye’yi seyirci olarak izledi

28 Ekim’de yayımlanan O Ses Türkiye çekimlerine Acunmedya tarafından seyirci olarak davet edilen Levent Koleji öğrencileri mutlu anlar geçirdiler.

Müdür vekili Serkan Biran ve müzik öğretmenleri Melisa Tünay ve Ali Akçaylı önderliğinde 35 kişilik bir ekip ile Acunmedya’nın özel daveti ile eğlenceli dakikalar geçirdiler.

Ülkemize ait Lefkara işi ve okulu sembolize eden hediyeler de jüri ve Acun Ilıcalı'ya okul idaresi ve öğrencileri tarafından taktim edildi.

28/11/2019 22:44