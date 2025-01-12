Levent, Koopbank ve YDÜ galip

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12/01/2025

Levent, Koopbank ve YDÜ galip

Basketbol Liglerine üç karşılaşma ile devam edildi.

U 14’te kazanan YDÜ

ttec U 14 Erkekker Ligi A Grubu önemli karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer B takımını 73-59 yenerek 4.maçından 4. galibiyetini aldı.

NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan maçta galip gelen YDÜ’de Hüseyin 25 sayı ile oynadı.

U 18 kadınlarda Levent

U 18 Kadınlar Ligi mücadelesinde Levent rakibi Gönyeli KoopBank takımını 102-28 yenerek yenilgisiz liderliğini devam ettirirken maçta Ernestine 21 sayı ile oynadı.

KoopBank U 18 erkekleri galip

U 18 Erkekler Ligi A Grubu mücadelesinde KoopBank güçlü rakibi Soyer Aksu karşısında 96-83 galip gelerek üçüncü maçını da kazandı.

Maçta öne çıkan isim KoopBank’tan 22 sayı, 10 ribaund ile double- double yapan Kaan oldu.

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TAGS: Levent, Koopbank ve YDÜ galip
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