Levent Kutay yazdı: Erdoğan’ın konuşmasında gözden kaçmayan notlar…

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20/07/2024

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Levent Kutay yazdı: Erdoğan’ın konuşmasında gözden kaçmayan notlar…

Erdoğan’ın konuşmasında gözden kaçmayan notlar…

  • Sözlerine Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan diye başladı. Meclis Başkanlarını sona bıraktı…
  •  İktidar ve muhalefet olarak tek yürek burada bulunmamız Kıbrıs’a ve milli davaya verdiğimiz önemin göstergesidir
  •  Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Kıbrısta federasyonun mümkün olmadığını düşünüyoruz
  • Taşınmaz Mal Komisyonu mülkiyet konusunda Ada’da çözümün tek yoludur. Başka yola girenler büyük yanılgı içindedir
  • İki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz.
  • İmzaladığımız iktisadi ve mali antlaşmalarla Kıbrıs Türk halkına desteğimizi artırarak sürdüreceğiz
20/07/2024 13:27
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TAGS: Levent Kutay, erdoğan
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