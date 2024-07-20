Levent Kutay yazdı: Erdoğan’ın konuşmasında gözden kaçmayan notlar…
20/07/2024
Erdoğan’ın konuşmasında gözden kaçmayan notlar…
- Sözlerine Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan diye başladı. Meclis Başkanlarını sona bıraktı…
- İktidar ve muhalefet olarak tek yürek burada bulunmamız Kıbrıs’a ve milli davaya verdiğimiz önemin göstergesidir
- Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Kıbrısta federasyonun mümkün olmadığını düşünüyoruz
- Taşınmaz Mal Komisyonu mülkiyet konusunda Ada’da çözümün tek yoludur. Başka yola girenler büyük yanılgı içindedir
- İki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz.
- İmzaladığımız iktisadi ve mali antlaşmalarla Kıbrıs Türk halkına desteğimizi artırarak sürdüreceğiz