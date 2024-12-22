Levent Kutay yazdı: Haspolat Kapısı: Ekonomi ve Diplomasi Sınavı

Kıbrıs’tan iki liderin BM Genel Sekreteri huzurunda mutabakata vardığı bir husustu yeni geçiş kapıları konusu…

Kıbrıs Türk Tarafı, geçmiş yıllarda ara sıra mırıldanılan Haspolat’ı ciddiyetle gündeme getirdi.

Mütekabiliyet prensibini hesaplayarak, Rum Tarafı’nın talebini öğrenmeyi bekledi.

Rum Lider, yeni sınır kapısı değil, transit geçiş diye daha önce güç gündemde olmamış bir modeli yarattı.

İki lokasyonu öne çıkarıp, Erenköy ya da Kiracıköy’de “transit geçiş” talebini dile getirmeye başladı.

Yani özetle, “ KKTC toprağından bana azacık verin, kendi yol ağımı, üzerinden geçireyim, öyle kapıyla falan da uğraşmayım” diyor.

Diplomasinin ana prensibi mütekabiliyet ya da diğer bir anlatımla “kazan-kazan” anlayışını, “KKTC’den toprak aldım” söylemine evirmeye çalışıyor kanımca…

Burada Rum Tarafı’ndan önce Kıbrıs Türk Tarafı kendi içerisinde Haspolat konusunda görüş birliği sağlamalı…

Farklı siyasi pencereden baksalar da Cumhurbaşkanı Tatar ve LTB Başkanı Harmancı’nın son günlerdeki Haspolat Diyaloğunun, siyasete pozitif katkısı olduğunu düşünüyorum…

Konuyu, KKTC Ekonomisi’ne yararı açısından ele almak gerekiyor…

Bakanlığı döneminde, Metehan için ciddi çaba harcamış, Haspolat için ön çalışmalar yapmış, Eski Ulaştıma Bakanımız, İşinsanı Tolga Atakan da böyle düşünüyor…

Konuyu geçen gün canlı yayında hem ekonomik hem de siyasi değerlenirdik…

Haspolat’ın öncelikle lokasyon avantajını öne çıkarıyor…

Ercan’a ve Larnaka Havalimanı’na yakınlığı ile Kuzey Kıbrıs turizmine doğrudan etkisi olacağını düşünüyor.

Son zamanlarda Ercan üzerinden, İstanbul ve Avrupa’yı tercih eden Rum Yolcu sayısında bir artış olduğunu biliyoruz…

Haspolat’a açılacak sınır kapısı, bu amaca direk olumlu etki yapar diyor Atakan…

“Yeşil Hat Tüzüğü ile Güney Kıbrıs’a ihraç edilecek ürünler için de kolaylaştırıcı alternatif olabilir Haspolat” diye ekliyor…

Tolga Atakan, Haspolat’ın çevresindeki karayolu ağının da kolay ulaşıma zemin oluşturacağını ifade ediyor…

Kısacası aklın yolu Haspolat diyor…

Haspolat’a sınır kapısı için diplomatik ve ekonomik bir bakış açısı hakim olmalı…

Yeşilırmak Kapısı açılırken, “ Pirgo’dan ve o bölgeden Rumlar’a yararı olacak. Lefkoşa’ya hastaneye kolay ulaşacaklar” talebini dün gibi hatırlıyorum…

Bu kez de sıra Kıbrıslı Türkler’de olsun…