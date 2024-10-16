Levent Kutay yazdı: New York’ta yeni bir pencere, önemli detaylar…

New York’ta yeni bir pencere, önemli detaylar…

İlk bakışta, fazla bir beklentinin olmadığı New York’taki Liderler görüşmesini, sabahın ilk saatlerine kadar izlemeye çalıştık.

Genel Sekreterin, göreve başlar başlamaz ilk mesaisi idi Kıbrıs Konusu…

Göreve veda etmeye hazırlanırken de son bir suni teneffüs yapmak istemiş anlaşılan…

Gel gelelim…

İçerisinde önemli detaylar barındırıyor…

Görüşme sonrası açıklamada ve diplomatik yansımlarından derlediğim bazı notları paylaşmak istiyorum.

BM Genel Sekreteri adına görüşme sonrası açıklama yapan BM Sözcüsünün söylediklerinden bile 3 kazanımı tespit etmek mümkün.

Holguin’in görev süresinin dolmasının ardından ilk kez bir BM açıklamasında taraflar arasında ortak zemin olmadığı kayda geçiriliyor

Pozisyonlar arasında köprü kurulması beklentisi ise federasyonun sadece Rum pozisyonu hale geldiği ve Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun da net şekilde ortaya konduğu bir açıklama

Üçüncü olarak Kıbrıs Türk tarafının geçtiğimiz haftalarda yine New York’ta önerdiği 4+BM görüşmesinin hayata geçecek olduğunu görüyoruz.

Elde ettiğim bilgilere göre, aynı zamanda da Haspolat Kapısı önerisi olan Kıbrıs Türk tarafının sonunda Rum tarafıyla bu kapıyı ciddi şekilde ele alacak olması

Haspolat türünün tek örneği olarak ekonomik ve ticari faaliyetlere ayrılacak bir kapı olacak ve Metehan’daki sıkışıklığı da azaltacak

Yeni sınır kapısının, aynı zamanda son dönemde Rum tarafının tutuklama siyasetiyle gerilen iki toplum arasındaki ilişkilere, olumlu bir hava katacağına inanılıyor.