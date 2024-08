Levent Kutay yazdı...

Ulusal Birlik Partisinin 21 Eylül’de yapılacak olağan kurultayında sandık başı anket ya da ön sonuç potansiyeline sahip ilçe başkanlıkları seçime geride kaldı.

Haber Kıbrıs olarak, sürecin ta başından objektif ve tarafsızlık ilkesinden sapmadan, sadece açıklamaları ve sonuçları kamuoyuna açıklama sorumluluğunu yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz.

Dün eş zamanlı ilçe başkanlıkları seçiminde bölge bölge nabzı tuttuk, sonuçları an be an aktardık.

İlk açıklamaları anında kamuoyuna duyurduk.

UBP iç yarışında güce dayalı oy verme yöneliminin ne kadar etkili olduğu bu yarışta belirginleşti.

Psikolojik üstünlüğün belirleyici unsuru bu kez başkent Lefkoşa değil, Gazimağusa oldu.

Üstel için, Gazimağusa’da olası mağlubiyet, kurultayın büyük olasılık kaybına yol açacaktı.

Oy farkı beklenenden fazla çıktı.

En güçlü olduğu yerden bayağı güçlü çıktı.

Lefkoşa’da ise yine kendisine yakın Gençlik Kolları Başkan adayı Necati Çoban, yılların Özdemir’ine karşı galip geldi.

Girne’deki stratejisi ise işlemiş gibi görünüyor.

Gücünü ikiye böldü, kim kazanırsa kazansın, benim adamım mesajı verdi.

Kadın Kolları’nda Fatoş Ünal’ın kaybetmesine izin vermedi.

Çünkü, burada bir kayıp, dip dalgayla kendi aleyhine karşı dönebilirdi.

Ünal Üstel, kritik ve her zaman inişli çıkışlı dönem yaşadığı kendi bölgesi Girne’de kumar oynamadı.

İskele’de de oldukça kritik, kadın kolları seçimi Ünal Üstel’in lehine sonuçlandı.

Buraya bir not düşelim…

İskele Kadın Kolları seçimi salt bir seçimden çok öte, büyük güçlerin karşı karşıya gelmesiydi…

Güzelyurt’ta da Kadın Kolları için benzer durum yaşandı.

Lefkoşa, İskele ve Lefke’de seçimsiz, uzlaşı içinde Genel Merkez dominasyonunda bir süreç yaşandı.

Sonuç:

İlçe kongreleriyle bir adım öne çıkan Üstel için Girne ve Lefkoşa hala kritik…

