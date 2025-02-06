Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Motosiklet Kulübü’ programına 2 ödül verildi

BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Motosiklet Kulübü’ adlı programa 2 plaket birden verildi..

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu motosiklet dünyasına yapmış olduğu yayın katkıları nedeniyle iki ayrı teşekkür plaketi verdi…

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu 2024 yılı yarış Şampiyonlarının ödül aldığı gecede, BRT adına plaketleri Motosiklet Kulübü yapımcısı Levent Kutay aldı..

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı Mustafa Özgökçen, gerek yarış organizasyonları gerekse kurumun Türkiye Federasyonu ile başlatmış olduğu Kurumsal işbirliğinin gelişmesine BRT Motosiklet

Kulübü’nün çok büyük katkı sağladığını, bu katkıyı plaketle anlamlı hale getirmek istediklerini söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Ganim Umu da, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ile işbirliğini geliştirmekte olduklarını da bu işbirliğinin geniş kitlelerle yayılmasında BRT’nin ve Levent Kutay’ın çok büyük katkısını gördüklerini belirterek, Motosiklet Kulübü’ne yürekten teşekkür etti.

BRT program sunucusu Levent Kutay da, BRT’ye böylesi iki anlamlı plaket kazandırmanın onurunu yaşadıklarını belirterek, her Cuma gecesi motosiklet tutkusunu ekrana getirmeye devam edeceklerini

söyledi.

Kutay, “Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu ile birlikte daha güzel işler yapacağız. Yayına ve bu işbirliğine katkı ını sürecek, Müdürümüz Meryem Özkurt ve Amirimiz Ayşe Taşseven Denizoğlu’na da sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum” dedi…