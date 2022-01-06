Levent Okulları'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Levent Okulları tarafından yapılan açıklamada Levent Primary School ve Levent Kindergarten'da yüz yüze eğitimin devam ettiği bildirildi. Açıklamada 6 ve 7 Ocak tarihlerinde sadece 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu sınıflarda çevrim içi eğitim yapılacağının velilere bildirildiği kaydedildi.

Açıklama şöyle

Değerli Velilerimiz,

Dün akşam saatlerinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’nun yaptığı açıklamaya istinaden velilerimizin karmaşa yaşamaması adına tekrar bilgilendirme yapmak isteriz.

Tüm okullarımızda çevrim içi eğitime geçmek ile ilgili süreli ya da süresiz bir karar alınmamıştır. Levent Primary School ve Levent Kindergarten olarak eğitimimiz yüz yüze devam etmektedir. Öğrencilerimiz dün olduğu gibi bugün de sınıflarında eğitim almaktadır. Bu konuda farklı bir karar alınmamıştır. Levent College'de de yine aynı şekilde uluslararası sınavlar devam etmektedir. Bununla birlikte dün gün boyunca Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile görüşmeler yapılmış, devam eden uluslararası sınavlar ve önümüzdeki hafta College kademesinde başlayacak olan dönem sınavlarında öğrencilerin olabilecek en az seviyede etkilenmesi için önlem almaları konusunda kendilerinden talepte bulunulmuştur. İlgili bakanlığa, vakaların artması sebebiyle bu yaş grubundaki temaslı öğrencilerin sayısının da arttığı ve öğrencilere toplu şekilde PCR testi yaptırma gerekliliği nedeniyle derslere katılımın düştüğü, yaşanan durumun eğitimin aksamasına sebep olduğu anlatılmıştır. 6 ve 7 Ocak tarihlerinde 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilerek, derslerin çevrim içi yapılması önerilmiştir. Yetkililerin gün sonuna kadar karar verememesi nedeniyle bizler öğrencilerimizin mağduriyetini en aza indirmek için 6 ve 7 Ocak tarihlerinde sadece 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu sınıflarda çevrim içi eğitim yapacağımızı velilerimize bildirdik.

Alınan karar Levent College'de devam etmekte olan uluslararası sınavlara katılacak öğrencileri, Levent Primary School ve Levent Kindergarten öğrencilerini kapsamamaktadır. Bu kademedeki öğrencilerimiz belirtilen tarihlerde sınavlara girerken, Levent Kindergarten ve Levent Primary School'da eğitim yüz yüze devam etmektedir.

Saygılarımızla,

Levent Schools

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06/01/2022 14:50