Levent Schools öğrenci ve öğretmenleri fidan dikti

Levent Schools öğrenci ve öğretmenleri gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla anı ormanı projesini hayata geçirerek fidan dikti.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Küresel iklim değişikliği ile mücadelenin her geçen yıl daha da önem kazandığı bu günlerde bireylerin ve kurumların sorumluluk almaları ve katılım sağlamaları gerektiğinin bilincindeyiz. Yıllardır hassasiyetle üzerinde durduğumuz doğaya saygılı, bilinçli bireyler yetiştirme hedefimizi bir üst seviyeye taşıyarak Kuzey Kıbrıs Orman Dairesi ile imzalanan protokol neticesinde öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte binlerce fidanı toprakla buluşturduk.

Akdeniz bölgesinde geçtiğimiz yıllarda çıkan yangın sonucu yok olan ağaçlarımızın yerine daha fazlasını dikmek ve geleceğimize nefes olmak için okullarımızda eğitim gören her bir öğrencimiz ve her bir öğretmenimiz için bir fidan diktik. Ayrıca, gelecek eğitim yıllarında ailemize katılacak olan öğretmen ve öğrenciler için de fidanlar dikerek, Levent Schools Anı Ormanı’nı oluşturduk."

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03/03/2022 16:00