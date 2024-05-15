Levent üçte üç yaptı: 69-40

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Kaan Yatman, Şerife Tıbık

Levent: Şermin, Dilara (10), Çisem (4), Dilem, Didem (2), Günay (17), Gamze (6), Nehir, Fehime (2), Ernestine, CEMALİYE (12), Beren (17)

DAÜ: Rümeysa (10), Berfe, Berna (5), Sıdıks, Sabrina (3), Zeynep (10), Melisa (2), Gül (10)

İlk periyot: 14-11

İlk yarı: 38-20

Üçüncü periyot: 54-30

EXtend Kadınlar Ligi 3. Hafta maçında yenilgisiz lider Levent, Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısında 69-40 galip geldi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça iki takım da top kayıpları ile başladı ve ilk periyodu Levent 14-11 önde geçti.

İkinci periyotta üstünlüğü ele alan Levent devreyi 38-20 önde bitirdi.

İkinci yarıda da Levent kontrollü oyununu sürdürdü ve maçı 69-40 kazanarak üçte üç yapıtı.