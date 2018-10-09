Levent Üzümcü o anları anlattı: Kulağıma eğilip bana küfür etti!

Levent Üzümcü izleyici olarak katıldığı bir konser sırasında tartışma yaşadığı mekan çalışanları tarafından tartaklandı. Yaşanan bu olayın haberlere konu olmasının ardından başarılı oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak işin detayını uzun uzun anlattı. İşte Üzümcü’nün konuyla ilgili yaptığı o paylaşım:

“Bir takım bilgi kirliliğinin önüne geçmek için bunu yayınlıyorum. Ceza almayacağını bilmenin güveniyle davranıldı bana karşı. 30'una varmamış insanların hakim yapılıp, tek işi devlet görevlisine hakaret kovaladığı bu ülkede her türlü adaletsizlik vakayı adiyedir…”

“Olay 10 gün önce oldu, gittiğim mekanda insanlar kavga ediyordu, ayırmaya çalıştım. Görevliler, kavga eden 60 yaş civarı konukları mekanın başka bir yerine götürmeye çalıştı izin vermedim, faşist olduğu her halinden belli biri beni tadını, kulağıma eğilip bana küfür edip tehdit etti. Ben de karşılık verdim. Abi kardeş oldukları söylenen mekan çalışanı bu iki kişi üzerime saldırdı, beni devirmek için dizime tekme attılar. Hâlâ o mekanın kapısında yeni canlar yakmak için beklediklerinden eminim… Neyse, sağ diz ön çapraz bağlarım koptu, menisküsüm yırtıldı ama yaşayacağım…”