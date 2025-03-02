Levent ve TED galip

U 18 Kadınlar Ligi ve ttrc U 14 Kızlar Ligi B Grubu’nda maçlar oynandı.

Atatürk Spor Salonu’nda U 18 Kadınlar Ligi'nin yenilgisiz lideri Levent rakibi Akdeniz Spor Birliği’ni 76-17 mağlup etti.

Baştan sona üstün oynayan Levent maçı 59 sayı farkla kazanarak 5. maçından 5. galibiyetini aldı ve 10 puanla liderliğini sürdürdü. Akdeniz Spor Birliği ligdeki 5.maçında üçüncü yenilgisini alarak 7 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Maçta Levent oyuncuları Günay, Cemaliye ve Beren çift haneli sayılarda maçı bitirdiler.

U 14 Erkekler Ligi B Grubu maçında TED, Akdeniz Spor Birliği karşısında 40-28 galip gelerek 5. karşılaşmada 7 puanla haftayı 4.bitirdi. Akdeniz Spor Birliği de 4.maçta 4.yenilgi ile haftayı 6.sırada kapattı.

Maçta TED adına Ömer 19 sayı, 10 ribaund ve 10 top çalma ile triple double yaparak 23 verimlilikle maçın yıldızı oldu