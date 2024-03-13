Levent ve UKÜ finalde

Basketbolda Ertan Azer Anı Turnuvası’nda Leventspor ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi finale yükseldi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlar öncesinde merhum Ertan Azer için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Turnuvadaki ilk maçında Leventspor rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 83-57 yendi ve finale çıktı.

Leventspor’da Günay 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yarı finalin diğer maçında Akdeniz Spor Birliği karşısında 61-46 kazanarak finale yükseldi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımında Simay 10 sayı 11 ribaund ile maçı double - double yaparak bitirdi.

Karşılaşmaları Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, Asbaşkan Eda Türmen Kutruza ile merhum Ertan Azer’in ailesi de izlediler.