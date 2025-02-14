Levent ve YDK  Basketbolda Türkiye 8’li Finallerine Yükseldi

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14/02/2025

Levent ve YDK  Basketbolda Türkiye 8’li Finallerine Yükseldi

 

Türkiye Liselerarası Basketbol Yarı Final Birinciliğinde kızlarda mücadele eden Levent Kolej kız ve Yakın Doğu Koleji erkek takımları Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etme hakkını kazandılar.
Mardin’de gerçekleşen yarı finallerde Levent Kolej Diyarbakır Spor Lisesi karşısında 87-34 galip gelerek Türkiye Liselerararası Basketbol Şampiyonası finallerinde mücadele etme hakkını elde etti.
Erkeklerde Yakın Doğu Koleji de Batman Fen Lisesi karşısında 76-58 kazandı ve Türkiye Liselerararası Basketbol Şampiyonası finallerine adını yazdırdı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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