Levent ve YDK gruptan çıktı
YAYIN TARİHİ:
13/02/2025
Türkiye Liselerararası Basketbol yarı final birinciliğinde mücadele eden Levent Kolej kız ve Yakın Doğu Koleji erkek takımları Mardin’de gruplarını ikinci bitirerek yarın çapraz eşleşmede mücadele edecek.
Levent Kolej A Grubu son maçında karşılaştığı Özel Adana Doğa Fen Lisesi’ne 88-53 mağlup olarak ikinci sırada turu geçti.
Erkeklerde Yakın Doğu Koleji son maçında Muşspor Lisesi’ni 68-27 yenerek ikinci sırada yer alarak yarın oynanacak yarı final eşleşmesine yükseldi.
İki takımımız maçlarını kazanmaları halinde Türkiye Liselerararası Basketbol Şampiyonası finallerine yükselecek.
YAYIN TARİHİ: