Levent ve YDK gruptan çıktı

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13/02/2025

Levent ve YDK gruptan çıktı

 

Türkiye Liselerararası Basketbol yarı final birinciliğinde mücadele eden Levent Kolej kız ve Yakın Doğu Koleji erkek takımları Mardin’de gruplarını ikinci bitirerek yarın çapraz eşleşmede mücadele edecek.
Levent Kolej A Grubu son maçında karşılaştığı Özel Adana Doğa Fen Lisesi’ne 88-53 mağlup olarak ikinci sırada turu geçti.
Erkeklerde Yakın Doğu Koleji son maçında Muşspor Lisesi’ni 68-27 yenerek ikinci sırada yer alarak yarın oynanacak yarı final eşleşmesine yükseldi.
İki takımımız maçlarını kazanmaları halinde Türkiye Liselerararası Basketbol Şampiyonası finallerine yükselecek.

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TAGS: haber, kıbrıs
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