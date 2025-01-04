Levent, YDÜ ve Gönyeli galip
04/01/2025
ttec U 14 kız ve erkekler liglerinde dört karşılaşmaoynandı.
Kızlarda Levent ve Gönyeli KoopBank, erkeklerde de Levent ve Yakın Doğu Üniversitesi galip geldi.
Kuzlarda Levent ve Gönyeli kazandı
B Grubu’nun güçlü ekibi Levent kendi salonunda konuk ettiği Kıvılcım karşısında 80-31 kazanarak üçüncü maçından da galip ayrılırken rakibinin ilk yenilgisi oldu.
Maçta Levent adına Aybike 18 sayı ve 25 verimlikle dikkat çekti.
A Grubu’nda oynanan maçta Gönyeli KoopBank deplasmanda Yakın Doğu Üniversitesini 37-28 yendi ve ikinci maçından ikinci galibiyetini aldı.
Erkeklerde Levent ve YDÜ kazandı
B Grubu’nda Levent konuk ettiği KoopBank karşısında etkili oynayarak maçı 75-44 kazandı ve üçte üç yaptı.
Levent adına Karan Atakan 25 sayı 24 verimlilik ile maçın yıldızı oldu.
Yakın Doğu Üniversitesi B takımı kendi sahasında Akdeniz Spor Birliiğini 49-21 yenerek ikinci galibiyetini aldı.
YDÜ’de. Mustafa 24 sayı 14 ribaund ve 31 verimlilikle dikkat çekti