Leventspor’dan gururlandıran başarı

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10/02/2022

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Leventspor’dan gururlandıran başarı

Türkiye Basketbol Federasyonu altyapı faaliyetleri kapsamında düzenlenen Türkiye Bölge Şampiyonası’na katılan temsilcimiz Leventspor, grubunu lider olarak tamamlayarak Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Kayseri’de düzenlenen U14 Kızlar Bölge Şampiyonası’na katılan Leventspor, yer aldığı C Grubu’nda ilk maçını Gaziantep GSK karşısında 96-44 kazanmıştı. Leventspor ikinci maçında bugün karşılaştığı Nevşehir Gençlik Hizmetleri’ni 76-36 mağlup etti. İkide iki yapan Leventspor, grubunu lider tamamlamayı garantileyerek adını 15-19 Mart tarihlerinde düzenlenecek Anadolu Şampiyonası’na yazdırdı.

10/02/2022 12:53
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