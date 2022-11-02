Leverkusen, Avrupa Ligi'ne düştü

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda evinde Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'ne düştü.

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02/11/2022

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Leverkusen, Avrupa Ligi'ne düştü

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayer Leverkusen, Club Brugge'ü konuk etti.

Bay Arena'da oynanan mücadeleyi Maurizio Mariano yönetti.

Müsabaka, başladığı gibi 0-0 noktalandı.

Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Club Brugge, lider gittiği altıncı maç gününde ikinci sıraya geriledi ve gruptan ikinci çıktı.

5 puana ulaşan Leverkusen ise ikili averajla Atletico'yu geride bıraktı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

02/11/2022 10:31
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TAGS: Leverkusen, Avrupa Ligi
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