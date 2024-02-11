Leverkusen kritik maçta Bayern Münih'e fark attı

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 21. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Bayern Münih'i 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran Leverkusen, Bayern Münih ile arasındaki puan farkını ise 5'e yükseltti.

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11/02/2024

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Leverkusen kritik maçta Bayern Münih'e fark attı

Bundesliga'nın namağlup lideri Bayer Leverkusen, en yakın takipçisi Bayern Münih'i konuk etti.

BayArena Stadı'ndaki maçı ev sahibi ekip, 18. dakikada Josip Stanisic, 50. dakikada Alejandro Grimaldo ve 90+5. dakikada Jeremie Frimpong'un golleriyle 3-0 kazandı.

Bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran Bayer Leverkusen, ligdeki puanını da 55'e yükseltti.

Ligdeki 3. yenilgisini alan ikinci sıradaki Bayern Münih ise 50 puanda kalarak şampiyonluk yarışında rakibinin 5 puan gerisine düştü

Bu arada devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, 61 dakika sahada kaldı.

11/02/2024 09:40
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TAGS: Leverkusen, Bayern Münih
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