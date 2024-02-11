Leverkusen kritik maçta Bayern Münih'e fark attı
Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 21. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Bayern Münih'i 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran Leverkusen, Bayern Münih ile arasındaki puan farkını ise 5'e yükseltti.
11/02/2024
Bundesliga'nın namağlup lideri Bayer Leverkusen, en yakın takipçisi Bayern Münih'i konuk etti.
BayArena Stadı'ndaki maçı ev sahibi ekip, 18. dakikada Josip Stanisic, 50. dakikada Alejandro Grimaldo ve 90+5. dakikada Jeremie Frimpong'un golleriyle 3-0 kazandı.
Bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran Bayer Leverkusen, ligdeki puanını da 55'e yükseltti.
Ligdeki 3. yenilgisini alan ikinci sıradaki Bayern Münih ise 50 puanda kalarak şampiyonluk yarışında rakibinin 5 puan gerisine düştü
Bu arada devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, 61 dakika sahada kaldı.