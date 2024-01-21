Leverkusen, Leipzig'i uzatmada yıktı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) lideri Bayer Leverkusen, 90+1. dakikada attığı golle deplasmanda Leipzig'i 3-2 mağlup etti.

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21/01/2024

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Leverkusen, Leipzig'i uzatmada yıktı

Ligde namağlup zirvede yer alan Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Nathan Tella, 63. dakikada Jonathan Tah ve 90+1. dakikada Piero Hincapie attı.

Ev sahibi takımın golleri ise 7. dakikada Xavi Simons ve 56. dakikada Lois Openda'dan geldi.

Bayer Leverkusen bu galibiyetle puanını 48'e çıkarırken, Leipzig 33 puanda kaldı.

Günün diğer mücadelesinde ise Borussia Dortmund, deplasmanda Köln'ü 4-0 yendi.

21/01/2024 11:24
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TAGS: Leverkusen, Leipzig’i uzatmada yıktı
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