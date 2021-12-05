Leverkusen'in golcüsü Patrik Schick, 7 dakikada hat-trick yaptı: 7-1

Leverkusen, Greuther Fürth'ü 7-1 mağlup ederken Patrik Schick attığı 4 golle maça damga vurdu.

Zirve mücadelesini sürdüren Leverkusen maça hızlı başladı. 12. dakikada Amine Adli ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip 17. dakikada ise Tapsoba ile skoru 2-0'a getirdi. 33. dakikada Jeremy Dudziak farkı bire indirirken 45. dakikada Piero Hincapie'nin golüyle Leverkusen soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

Leverkusen lig sonuncusu rakibine karşı ikinci yarıda da hız kesmedi. Ancak ikinci yarıda Patrik Schick'in tek kişilik dev oyunu güne damga vurdu.

49. dakikada kendisinin ilk golünü kaydeden Schick son bölüme girilirken 7 dakikada hat-trick yaptı. 69, 74 ve 76. dakikalarda sahneye çıkan Çek golcü skoru belirledi ve Leverkusen, Greuther Fürth'ü 7-1 mağlup etti.

Patrick Schick böylece Bundesliga kariyerindeki ilk hat-trick'e imzasını atmış oldu.

7-1 kazanan Leverkusen 27 puana yükseldi ve üçüncü sıradaki yerini korudu. 1 puanı bulunan Fürth ise son sırada yer alıyor.

Patrik Schick bu sezon ne yaptı?

Patrik Schick bu sezon Bundesliga'da çıktığı 11 maçta 12 gole imza attı. Gol krallığında ikinci sırada yer alan Çek golcünün önündeki tek isim Robert Lewandowski. Bayern Münih'in yıldızı bu sezon 13 maçta 14 gol atarak krallığın zirvesinde bulunuyor.

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05/12/2021 10:38