Lewandowski: Bu kez farklı olacak

Barcelona'nın golcüsü Lewandowski zorlu bir gruba düştüklerini fakat gruptan çıkacaklarını inandıklarını belirtti.

Polonya'nın grubunda Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan yer alıyor.

"Üzerimizde bir baskı var. Bunun farkındayız. Neler yapabileceğimi göstermek için motive olmak zorundayım" diyen Lewa, elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

Messi'li Arjantin'in şampiyonluk adaylarından biri olduğunu söyleyen yıldız golcüye göre Meksika da büyük turnuvalarda her zaman tehlikeli ve oyunu bırakmayan bir takım.

Polonya'nın ilk maçı 22 Kasım'da Meksika ile...

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22/10/2022 12:30