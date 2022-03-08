Lewandowski, Çin menşeli sponsoru ile yollarını ayırdı

Robert Lewandowski, Çin menşeli teknoloji şirketi Huawei ile yollarını ayırdı.

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08/03/2022

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Lewandowski, Çin menşeli sponsoru ile yollarını ayırdı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, Çin menşeli bilgi ve iletişim teknolojisi şirketi Huawei ile olan sponsorluk sözleşmesini feshettiği iddia edildi.

Polonyalı futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada "Evet doğru. Robert Lewandowski ile Huawei arasındaki ortaklığı sonlandırdık. Bu karar Huawei değil, Lewandowski'nin bir talebiydi." derken, bunun Huawei'nin Rusya'ya yaptığı yardımla alakalı olup olmadığı soruldu. Menajer Tomasz Zawiślak bu soruya, "Bu konuda tam bir bilgiye sahip değiliz. Bu yüzden halihazırda yaptığımız açıklama ile yetineceğiz." şeklinde cevap verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Lewandowski sosyal medyada bu konuda sürekli olarak fikrini belirtirken, Polonya Milli Takımı'nın Rusya'yı boykot edeceği şeklindki haberlere sosyal medyadan "Doğru karar" şeklinde yorum yapmıştı. 33 yaşındaki forvet, bu durumda Rusya ile maça çıkmayı hayal bile edemeyeceğini, Rus taraftarların bundan suçlu olmasa bile olanlara hiçbir şey gerçekleşmemiş gibi yaklaşamaycaklarını söylemişti.

İngiliz basınında çıkan haberlerde Huawei'nin Rusya'ya verdiği teknik deste yüzünden bu sponsorluk anlaşmasının feshedilmiş olabileceği iddia edildi.

08/03/2022 09:07
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TAGS: Lewandowski
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