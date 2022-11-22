Lewandowski penaltı kaçırdı, Meksika ile Polonya yenişemedi

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Meksika ile Polonya arasındaki maç 0-0 sona erdi. Meksika kalecisi Ochoa, Polonya'nın gol silahı Robert Lewandowski'nin 58. dakikada kullandığı penaltıda gol izni vermedi.

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza atarken; gruptaki diğer maçta Meksika ile Polonya karşı karşıya geldi.

Meksika, bu maçtan önce oynadğı 6 Dünya Kupası açılış maçını kaybetmemişti. Polonya'da ise Robert Lewandowski, elemelerdeki performansıyla takımını finallere taşımayı başarmıştı. 2018 Dünya Kupası finallerinde gol sevinci yaşayamayan Lewandowski, 2022 elemelerinde ise 9 gol ve 3 asistlik bir katkı yapmıştı.

Bu şartlar altında başlayan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da defans güvenliğini ön planda tuttu. Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda iki ekip de net fırsat bulamadı.

İkinci yarıda ise taraflar golü daha çok düşündü. Maçın 58. dakikasında ise Polonya, penaltı kazandı. Hector Moreno'nun çekmesi sonrası Robert Lewandowski ceza sahası içerisinde yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya giden Robert Lewandowski'nin vuruşunda kaleci Guillermo Ochoa gol izni vermedi.

Polonya, 1966'dan bu yana Dünya Kupası finallerinde üç penaltı atışından yararlanamayan ilk ülke oldu. Lewandowski'den önce K. Deyna (Arjantin 1978) ve M. Zurawski (ABD 2002) penaltı atışlarından yararlanamamıştı.

Guillermo Ochoa ise, 1966'dan bu yana Dünya Kupalarında normal sürede penaltı kurtaran ilk Meksikalı file bekçisi oldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Meksika-Polonya maçı 0-0 sona erdi.

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22/11/2022 20:03