Lewandowski rekorunu egale etti

Haftanın kapanış maçında, son şampiyon Bayern Münih, Köln'ü konuk etti.

Bavyera ekibi, Lewandowski'nin 50 ve Gnabry'nin 58. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Fakat Köln, 60. dakikada Modeste ve 62. dakikada Uth'un attığı gollerle skoru eşitledi.

71. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gnabry, Bayern Münih'in karşılaşmayı kazanmasını sağladı.

Bayern Münih puanını 4'e çıkarırken, Köln 3 puanda kaldı.

Robert Lewandowski, Almanya Ligi'nde üst üste 12. maçında da gol attı. Tecrübeli golcü, 2012-13 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla kırdığı üst üste en fazla maçta gol atma rekorunu egale etti.

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22/08/2021 22:09