Lewandowski var; endişeye gerek yok

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17/09/2022

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Lewandowski var; endişeye gerek yok

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona sahasında Elche ile karşılaştı.

La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Barcelona, ligin dibine demir atan Elche'yi konuk etti.

Maçta rahat bir performans sergileyen ev sahibi ekip, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Maçta goller; 34. ve 48. dakikalarda Robert Lewandowski, 41. dakikada Memphis Depay'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 6. haftada 5. galibiyetini alan Barça, puanını 16 yaptı. Elche ise 5. yenilgisini alarak 1 puanla ligin dibinde kaldı.

Barcelona La Liga'nın 7. haftasında Mallorca deplasmanına gidecek. Elche ise aynı haftada Vallecano deplasmanına gidecek.

 

17/09/2022 19:55
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TAGS: Lewandowski var; endişeye gerek yok
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