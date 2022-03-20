Lewandowski ve Neuer tarihe geçti, Bayern farka gitti

Bundesliga'da oynadığı son iki maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Bayern Münih, sahasında Union Berlin'le karşılaştı.

16. dakikada Kingsley Coman'ın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 25. dakikada Tanguy Nianzou Kouassi'nin golüyle farkı ikiye çıkarttı. Bayern, 45+1'de Robert Lewandowski'nin penaltıdan kaydettiği golle devreye 3-0 önde girdi.

47. dakikada takımının dördüncü, kendisinin ikinci golünü kaydeden Robert Lewandowski, bu sezon ligde 31 gole ulaşarak Gerd Müller'e ait rekoru egale etti. Bundesliga'da üst üste 5. kez 30 gol barajını geçen Robert Lewandowski, Gerd Müller'in rekoruna ortak oldu.

Karşılaşma 4-0 Bayern Münih'in galibiyetiyle noktalanırken Bavyera ekibinin tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, takımın efsanevi isimlerinden Oliver Kahn'a ait galibiyet rekorunu kırdı.

Bayern Münih formasıyla 311. lig galibiyetini alan Manuel Neuer, Oliver Kahn'ın rekorunu geride bırakarak Bundesliga tarihinde en çok galibiyet alan oyuncu unvanını elde etti.

İkinci sıradaki Borussia Dortmund'un maç fazlasıyla yedi puan önünde lider olan Bayern Münih, milli aranın ardından Freiburg'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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20/03/2022 10:21