Lewandowski'ye atanan koruma neo-nazi çıktı

Polonya Futbol Federasyonu'nun Robert Lewandowski'ye verdiği korumanın neo-nazi bir grubun üyesi olduğu iddia edildi.

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11/11/2022

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Lewandowski'ye atanan koruma neo-nazi çıktı

Polonya futbolu neo-nazi skandalıyla karşı karşıya kaldı.

Polonya basınında yer alan habere göre; Polonya Futbol Federasyonu'nun Barcelona'nın yıldız forveti Robert Lewandowski için atadığı yakın korumanın neo-nazi olduğu ortaya çıktı.

Dominik Grucha adındaki korumanın adam kaçırma, fuhuş ve faşizm suçlarıyla bilinen bir suç örgütüne üye olduğu savcılığın iddiasında yer aldı.

Polis, Lewandowski'nin korumasının evinde neo-faşist materyallere el koydu.

Lewandowski'nin korumasının, arkadaşları ile Nazi selamı vererek ellerini tutarken çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.

11/11/2022 10:31
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TAGS: Lewandowski, neo-nazi, polonya
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