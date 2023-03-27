Lewis Hamilton açık ara önde

Formula 1 tarihinde bir çok efsane sürücü yarıştı. Bunların bir kısmı hala yarışmaya devam ediyor.

Yıldız sürücüler arasında, 7 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın ayrı bir yeri bulunuyor.

İngiliz pilot, şu ana kadar elde ettiği 4 bin 425 puanla en yakın rakibinin uzak ara önünde yer alıyor.

4 şampiyonluğa sahip Sebastian Vettel, 3 bin 98 puanla listenin 2'nci sırasında. 2 şampiyonluk yaşayan Fernando Alonso ise, Vettel'i 2 bin 91 puanla takip ediyor.

Son iki sezonun şampiyonu Max Verstappen, 2 bin 55 puanla 4'üncülüğe yerleşti. 1 şampiyonluğu bulunan Fin pilot Kimi Raikkonen ise bin 873 puanla 5'inci sırada.

Formula 1 efsanesi Schumacher bin 566 puanla pistlere veda ederken, Red bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez bin 244 puan topladı.

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27/03/2023 18:04