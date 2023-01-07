Lewis Hamilton tepki gösterdi

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07/01/2023

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Lewis Hamilton tepki gösterdi

Formula 1'in yürütücüsü FIA geçtiğimiz günlerde tartışılacak bir karara imza attı. Buna göre pilotların izin alınmaksızın siyasi yorumda bulunmasını yasakladı.

Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ise bu karara tepki gösteren isimlerin başında yer aldı.

7 kez dünya şampiyonu efsane "İnsanlar için konuşmayı bırakmaktansa bir daha yarışmamayı tercih ederim." dedi.

Dünyada ırkçılık ve eşitsizliğin hala bir çok yerde olduğunu söyleyen Hamilton, bu konuların tartışılmazsa çözülemeyeceğini belirtti

07/01/2023 18:15
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