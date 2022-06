Lewis Hamilton, artık koltuğuna geçtiği arabasını eleştirme konusunda sözlerini esirgemiyor. Hamilton aracının "çok kötü" olduğunu ve yunuslama sorunu nedeniyle yapılan değişikliklerin konforu azalttığını söyledi.



FIA ve Mercedes araçtaki dalgalanmayı en aza indirmek için değişikliklere izin verdi. Ancak W13 üzerindeki geliştirmeler soruna çare olamamış gibi görünüyor.



Tecrübeli pilot, Azerbaycan Grand Prix'sinin bitimiyle arabasından güçlükle çıktı ve sırtından bir problem yaşadığı gözlemlendi.

- Ne söylendi?



Lewis Hamilton, sezonun 9. yarışı öncesi antrenman seanslarında eleştirisini gizlemedi. İkinci seansta 13. sırayı alan ve radyo iletişiminde takım mühendisine seslenen 37 yaşındaki sürücü, "Bu araba sürülemez" dedi.



Daha sonra sonra Sky Sports'a konuşan Büyük Britanyalı, "Benim için bir felaket oldu. Araç üstünde güncelleme yaptıkça sanki daha kötüye gidiyor. Ama sanırım bu sezon için elimizdeki araç bu ve dişimizi sıkmak zorundayız. Gelecek yıl daha iyi bir araç yapmak için çok çalışmalıyız. Bu arabada denediğimiz pek çok şey işe yaramadı. Onu geliştirmek için ne yaparsak yapalım daha da mutsuz oluyor. Burada kullandığım en kötü araba. Umarım bir gecede bazı değişiklikler yapmayı deneyebiliriz." dedi.

Lewis Hamilton, 10 Haziran 2007'de Formula 1 kariyerinin ilk zaferini Kanada'da elde etmişti.



Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde, 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları bugün TSİ 23.00, yarış ise 19 Haziran Pazar günü 21.00'de başlayacak.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 6 sırası şöyle:



1. Max Verstappen: 150 puan

2. Sergio Perez: 129

3. Charles Leclerc: 116

4. George Russell: 99

5. Carlos Sainz: 83

6. Lewis Hamilton: 62



Şu ana kadar Max Verstappen'in 5, Charles Leclerc'in 2, Sergio Perez'in ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

19/06/2022 10:27