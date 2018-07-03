Leyla'nın minik bedeni toprağa verildi

Minik Leyla, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Bezirhane köyünde toprağa verildi. Baba Nihat Aydemir’in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine Leyla Aydemir’in sabah defnedildiği belirtildi.