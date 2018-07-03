Leyla'nın minik bedeni toprağa verildi
Kötü haberler art arda geliyor. Türkiye, Ankara’da cansız bedeni toprağa gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül’ün şokunu atlatamadan, Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cesedinin bulunmasıyla bir kez daha kahroldu.
03/07/2018
Minik Leyla, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Bezirhane köyünde toprağa verildi. Baba Nihat Aydemir’in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine Leyla Aydemir’in sabah defnedildiği belirtildi.