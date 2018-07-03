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Leyla'nın minik bedeni toprağa verildi

Kötü haberler art arda geliyor. Türkiye, Ankara’da cansız bedeni toprağa gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül’ün şokunu atlatamadan, Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cesedinin bulunmasıyla bir kez daha kahroldu.

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03/07/2018

Leyla'nın minik bedeni toprağa verildi
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Minik Leyla, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Bezirhane köyünde toprağa verildi. Baba Nihat Aydemir’in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine Leyla Aydemir’in sabah defnedildiği belirtildi.

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TAGS: leyla, kayıp, ağrı, türkiye
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